AEW ALL OUT | Edge e Christian battono gli FTR con il debutto shock di Beth Phoenix

L’omaggio di Copeland a John Cena nel match d’apertura di Toronto. Adam Copeland e Christian Cage hanno conquistato una vittoria importante contro FTR nel match d’apertura di AEW All Out 2025 a Toronto, ma la serata si è conclusa in modo drammatico con il debutto di Beth Phoenix (presentata come Beth Copeland) e un brutale attacco post-match che l’ha vista vittima di una spike piledriver. Il match: Christian isolato e la rimonta di Copeland. L’incontro è iniziato con Dax Harwood che mostrava ancora i segni dell’infortunio al naso subito a Dynamite, protetto da un bendaggio. I fan di Toronto hanno accolto i loro beniamini con cori particolari, cantando “He’s our asshole” (“È il nostro stronzo”) per Christian. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

