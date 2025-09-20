AEW ALL OUT | Edge e Christian battono gli FTR con il debutto shock di Beth Phoenix
L’omaggio di Copeland a John Cena nel match d’apertura di Toronto. Adam Copeland e Christian Cage hanno conquistato una vittoria importante contro FTR nel match d’apertura di AEW All Out 2025 a Toronto, ma la serata si è conclusa in modo drammatico con il debutto di Beth Phoenix (presentata come Beth Copeland) e un brutale attacco post-match che l’ha vista vittima di una spike piledriver. Il match: Christian isolato e la rimonta di Copeland. L’incontro è iniziato con Dax Harwood che mostrava ancora i segni dell’infortunio al naso subito a Dynamite, protetto da un bendaggio. I fan di Toronto hanno accolto i loro beniamini con cori particolari, cantando “He’s our asshole” (“È il nostro stronzo”) per Christian. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: edge - christian
AEW: Adam Copeland (Edge) torna e salva Christian dal tradimento del Patriarchy
AEW: “Edge & Christian” tornano in tag dopo 14 anni, ecco come è andata a Forbidden Door
All the way to the edge #JuveParma - facebook.com Vai su Facebook
RISULTATI: AEW All Out 2025; RISULTATI | AEW All Out 2025; AEW All Out 2025: orario d’inizio, card e dove vederlo in diretta streaming.
AEW All Out 2025 – Preview - Questo sabato 20 settembre la AEW presenta il suo settimo All Out dalla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. zonawrestling.net scrive
AEW All Out 2025 live results: Updates, winners and losers, highlights, grades and analysis - Follow AEW All Out 2025 live results, updates and highlights as AEW heads to Toronto on Saturday night with another stacked pay- Lo riporta uk.sports.yahoo.com