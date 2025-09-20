AEW All Out 2025 – Preview
Questo sabato 20 settembre la AEW presenta il suo settimo All Out dalla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. L’evento avrà un orario di inizio speciale alle 21 italiane, con il pre-show Saturday Tailgate Brawl che inizierà alle 20. Come già accaduto per All In, la AEW quindi ci offrirà un evento nella prima serata italiana: bravi, fate sempre così grazie. Match del Pre-Show. Eight-Woman Tornado Tailgate Brawl: Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Harley Cameron e Queen Aminata vs Julia Hart, Skye Blue, Megan Bayne e Penelope Ford Questo match caotico aprirà le danze con otto delle migliori atlete della divisione femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
