Aeroporti nel caos | cosa si nasconde dietro il cyberattacco che ha paralizzato Londra Berlino e Bruxelles?

Un grave cyberattacco ha colpito Collins Aerospace, l’azienda che fornisce sistemi di check-in e imbarco per diverse compagnie aeree, causando disagi in vari aeroporti europei, tra cui Bruxelles, Berlino-Brandeburgo e Heathrow (Londra). L’attacco ha causato interruzioni nei sistemi di check-in, nei display informativi e in altri servizi essenziali, ma al momento non è ancora chiaro chi abbia orchestrato l’aggressione informatica e i motivi. Ragazzo in aeroporto, in partenza (fonte: CultWeb.it) Gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, gestiti da Sea, non risultano al momento interessati, con operazioni che procedono regolarmente. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Aeroporti nel caos: cosa si nasconde dietro il cyberattacco che ha paralizzato Londra, Berlino e Bruxelles?

