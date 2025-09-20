Aeroporti in tilt il 20 settembre cos'è il software MUSE di Collins Aerospace colpito dagli hacker
Un cyberattacco al software MUSE dell'azienda Collins Aerospace ha gettato nel caos diversi aeroporti europei, determinando centinaia di voli in ritardo e cancellati. Cos'è questo software e perché è così critico per il funzionamento degli scali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
