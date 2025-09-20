C’è ancora alta tensione internazionale dopo che ieri, venerdì, l’ Estonia aveva denunciato la violazione del suo spazio aereo da parte di tre aerei russi Mig-31. Mosca ha negato la violazione, ma Tallinn ha respinto la smentita sottolineando che il passaggio dei caccia è confermato da radar e contatti visivi e suggerendo che potrebbe trattarsi di una tattica per distogliere le risorse occidentali dall’Ucraina. Respingendo la smentita russa, il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha affermato che l’Estonia e i suoi alleati della Nato dispongono di “molteplici” radar e sistemi di identificazione visiva che confermano l’ingresso dei jet russi nello spazio aereo del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aerei russi in spazio aereo Estonia, Tallin respinge la smentita di Mosca