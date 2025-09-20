Aerei russi in spazio aereo Estonia Tallin respinge la smentita di Mosca
C’è ancora alta tensione internazionale dopo che ieri, venerdì, l’ Estonia aveva denunciato la violazione del suo spazio aereo da parte di tre aerei russi Mig-31. Mosca ha negato la violazione, ma Tallinn ha respinto la smentita sottolineando che il passaggio dei caccia è confermato da radar e contatti visivi e suggerendo che potrebbe trattarsi di una tattica per distogliere le risorse occidentali dall’Ucraina. Respingendo la smentita russa, il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha affermato che l’Estonia e i suoi alleati della Nato dispongono di “molteplici” radar e sistemi di identificazione visiva che confermano l’ingresso dei jet russi nello spazio aereo del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
