Aerei Nato pattugliano i cieli della Polonia
Roma, 20 set. (askanews) - Un aereo AWACS (Airborne Warning and Control System) effettua un volo di sorveglianza sulla Polonia come parte di una missione Nato per proteggere il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, dopo le tensioni per i droni russi rilevati nello spazio aereo polacco giorni fa. "Quello che è successo la scorsa settimana in Polonia ricorda a tutti che qualcosa può accadere", ha detto il capitano -comandante Joel, membro dell'equipaggio. La missione ha lo scopo di garantire che i cieli della Nato siano protetti e di rilevare qualsiasi minaccia aerea il prima possibile. La Russia ha rimandato al mittente le accuse in relazione ai droni in Polonia; la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto: "Le accuse contro la Russia di tentativi di provocazione e deliberata escalation sono, come al solito, infondate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
