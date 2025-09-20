Addio professor Tredici medico storico del Giro Con quegli 8000 tamponi salvò la corsa dal Covid

Professore universitario, è morto a 81 anni. Ha inventato il moderno servizio sanitario delle gare, integrandolo con rianimazione e radiologia. Applicò per la prima volta in Italia, al Giro 2020, lo screening del gruppo con i tamponi veloci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio professor Tredici, medico storico del Giro. Con quegli 8000 tamponi salvò la corsa dal Covid

Addio professor Tredici, medico storico del Giro. Con quegli 8000 tamponi salvò la corsa dal Covid

Addio al dottor Tredici, lo storico medico del Giro d'Italia aveva 81 anni - "Ha svolto per 40 anni il compito di responsabile dell'assistenza medica della corsa rosa con carisma, eleganza e profonda ...