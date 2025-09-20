Addio contravvenzioni | il trucco di Google Maps che ti avvisa di tutti gli autovelox per strada
Lo sapevate? Il vostro fidato compagno di viaggio, Google Maps, può fare molto più che indicarvi la strada. Può infatti aiutarvi a evitare le temute multe per eccesso di velocità, segnalandovi la presenza di autovelox, sia fissi che mobili. Un vero e proprio angelo custode digitale, pronto a salvarvi il portafoglio (e la patente). Ormai Google Maps è diventato uno strumento indispensabile per la navigazione, sostituendo completamente i vecchi navigatori satellitari e le mappe cartacee. Disponibile sia su iOS che su Android, offre una vasta gamma di funzionalità, utili per spostarsi in auto, a piedi o con i mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Screenworld.it
