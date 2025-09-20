Addio a Stefano Bruccoleri anima di Borgo Campidoglio | dalla strada alla poesia così era nata la sua Ciclo Officina Letteraria
C'è chi lo ricorda per le chiacchierate, chi per la sua storia di vita, chi per la sua inconfondibile ironia e chi per essere stato una delle emblematiche anime di Borgo Campidoglio tra i ferri e i libri della sua particolare ciclo officina. È morto all'età di 58 anni Stefano Bruccoleri che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: addio - stefano
A Colzate l’addio a Stefano Poli: «Buon viaggio tra le tue montagne
Inter, Stefano Impallomeni: “In cinque pronti all’addio”
Laura Santi, l’ultimo saluto del marito Stefano: “Così le ho detto addio”
ADDIO A STEFANO SPITALERI, VITTIMA DI UN TRAGICO INCIDENTE A BELPASSO Belpasso ha vissuto oggi uno dei suoi pomeriggi più dolorosi. Nella Chiesa Madre, si sono tenuti i funerali di Stefano Spitaleri, il giovane di 16 anni deceduto sabato scorso Vai su Facebook
È morto Stefano Benni: addio allo scrittore comico e fantastico, autore di "Bar Sport" e de "La compagnia dei Celestini". I suoi libri tradotti in oltre 30 lingue - X Vai su X
Addio a Stefano Bruccoleri, anima di Borgo Campidoglio: dalla strada alla poesia, così era nata la sua Ciclo Officina Letteraria.
Fabriano, addio a Stefano Biocco. Anima del Palio, aveva 65 anni. Domani l'ultimo saluto - FABRIANO Morto a 65 anni Stefano Biocco, ex priore di Porta del Piano del Palio di San Giovanni Battista. Come scrive corriereadriatico.it