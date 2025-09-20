Adani difende Sommer | Ha portato l’Inter in finale di Champions Chivu? C’è bisogno che la società faccia una cosa
Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani ha parlato a TMW del momento dell’ Inter di Chivu tra le critiche rivolte a Yann Sommer al momento di Marcus Thuram. CRITICHE A SOMMER – C’è molta più voglia di fare polemica che fare analisi, perché l’attitudine a fare polemica vende una copia di giornale in più. Fare analisi, invece, ti porta a cercare di capire qual è il percorso di Sommer. LA SCORSA STAGIONE DI SOMMER – Quindi se lo svizzero che fa quella parata su Yamal che porta l’Inter in finale è dovuto, ma invece non può prendere dei gol sbagliando che subito si invoca la panchina e la gogna, perché puntare il dito è più facile che analizzare il percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: adani - difende
«È pranzo al sacco perché sembra che nell'area di rigore ci sia una gita scolastica – Non difende nessuno, Alberto! Succede di tutto». Così Daniele Adani ha commentato in diretta il gol che ha portato l’Italia sul 5-4 nella sfida contro Israele il 9 settembre 2025. Vai su Facebook
Adani difende Chivu dopo Juve-Inter: Ha tenuto 85 milioni di acquisti che non voleva in panchina; Us Open, Sinner in finale. La super sfida contro Alcaraz si giocherà domenica alle 20 italiane; Wimbledon da sogno: per la prima volta tre italiani ai quarti.
Libero durissimo su Adani: “Ha dato il peggio di sé! Paghiamo il canone Rai per…” - Parole che non sono andate già all'edizione odierna di Libero, che ha criticato duramente l'operato dell'ex calciatore ... fcinter1908.it scrive
Lele Adani e il commento «Pranzo al sacco» al gol della vittoria dell'Italia con Israele. Cosa significa - Dalla «Garra Charrua» a «Messi che dribbla anche i cammelli del deserto», pronunciata durante Qatar 2022, sono diversi i commenti pieni di entusiasmo di Adani. Come scrive msn.com