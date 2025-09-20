Adani difende Sommer | Ha portato l’Inter in finale di Champions Chivu? C’è bisogno che la società faccia una cosa

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter con la sconfitta contro la Juve. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani ha parlato a TMW del momento dell’ Inter di Chivu tra le critiche rivolte a Yann Sommer al momento di Marcus Thuram. CRITICHE A SOMMER – C’è molta più voglia di fare polemica che fare analisi, perché l’attitudine a fare polemica vende una copia di giornale in più. Fare analisi, invece, ti porta a cercare di capire qual è il percorso di Sommer. LA SCORSA STAGIONE DI SOMMER – Quindi se lo svizzero che fa quella parata su Yamal che porta l’Inter in finale è dovuto, ma invece non può prendere dei gol sbagliando che subito si invoca la panchina e la gogna, perché puntare il dito è più facile che analizzare il percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

