Adamo Minicucci di San Salvo e Gilberto De Donatis di Ortona eletti nei vertici nazionali di categoria della Cna

Arriva dall’elezione dei vertici nazionali di due Mestieri della Cna (segmenti della galassia associativa) un importante riconoscimento per l’Abruzzo. Sono stati infatti eletti a Roma, alla presidenza delle Tintolavanderie e dei Gommisti, Maurizia D’Agostino e Adamo Minicucci. Entrambi i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it