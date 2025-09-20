Adamant tutta la carica del coach Benedetto è nel cuore dei tifosi | Siamo giovani dovremo soffrire

A guidare l’Adamant in B Nazionale ci sarà il confermatissimo Giovanni Benedetto, arrivato nel gennaio del 2024 a risollevare le sorti di una squadra che stava attraversando un periodo complicatissimo, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Il suo cammino? Una promozione sfiorata al primo anno e poi colta al secondo, l’ennesima della sua vincente carriera. Il tecnico reggino riscopre così la B1 da protagonista, e vuole condurre la sua squadra ad obiettivi importanti: "Dovremo soffrire parecchio, siamo una squadra giovane che avrà il compito di crescere in fretta per essere pronta a questi livelli – la sua analisi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamant, tutta la carica del coach. Benedetto è nel cuore dei tifosi: "Siamo giovani, dovremo soffrire»

