Adamant ecco le nuove divise Una maglia con cui identificarci Ma contro Livorno sarà emergenza

Una divisa che ricalca quella dello scorso anno, volutamente a bande diagonali, per dare un segno di identità ad una squadra che vuole entrare ancor di più nel cuore dei suoi tifosi. L’Adamant ha presentato ieri le proprie divise da gioco per la stagione 202526, bianca quella da casa, blu quella da trasferta: le strisce diagonali sulla spalla riprendono il design dello scorso anno che tanto bene ha portato, con la promozione in B Nazionale. Modelli d’eccezione capitan Davide Marchini e Samuel Sackey, due dei sette riconfermati di una squadra che vuole far bene anche al piano di sopra. A presentare la nuova maglia il direttore generale Paolo Alberti: "I nuovi kit home e away riprendono volutamente quelli della scorsa stagione - le sue parole -, con la banda diagonale vogliamo darci un’identità, essere riconosciuti in questo modo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant, ecco le nuove divise. "Una maglia con cui identificarci». Ma contro Livorno sarà emergenza

