di Federico Trubiano "Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani", questo l’esordio della seconda legge della robotica redatta da Isaac Asimov, padre putativo della fantascienza moderna. Chissà se avrebbe ritenuto attuali le sue leggi, di fronte allo spettacolo incredibile andato in scena a Pechino tra il 14 e il 17 agosto. All’interno del National Speed Skating Ova, un impianto da 12mila posti costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, si è tenuta la prima edizione del World Humanoid Robot Games: una competizione sportiva i cui protagonisti non sono atleti umani, ma robot umanoidi alimentati da intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ad agosto in Cina la prima edizione dei World Humanoid Robot Games Le macchine ad intelligenza artificiale si sono sfidate in varie discipline Presente anche un team italiano dell’università La Sapienza di Roma. Calcio, boxe, atletica. A Pechino debuttano i ’Giochi’ dei robot