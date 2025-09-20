Ad agosto in Cina la prima edizione dei World Humanoid Robot Games Le macchine ad intelligenza artificiale si sono sfidate in varie discipline Presente anche un team italiano dell’università La Sapienza di Roma Calcio boxe atletica A Pechino debuttano i ’Giochi’ dei robot
di Federico Trubiano "Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani", questo l’esordio della seconda legge della robotica redatta da Isaac Asimov, padre putativo della fantascienza moderna. Chissà se avrebbe ritenuto attuali le sue leggi, di fronte allo spettacolo incredibile andato in scena a Pechino tra il 14 e il 17 agosto. All’interno del National Speed Skating Ova, un impianto da 12mila posti costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, si è tenuta la prima edizione del World Humanoid Robot Games: una competizione sportiva i cui protagonisti non sono atleti umani, ma robot umanoidi alimentati da intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: agosto - cina
Cina: summit SCO a Tianjin dal 31 agosto al primo settembre
Cina: Big Data Industry Expo a Guiyang dal 28 al 30 agosto
Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina: al via il 22 agosto l’Academy 2025
? Aumento degli Ingressi in Cina: Dati da Gennaio ad Agosto 2025 Il 18 settembre 2025, l'Amministrazione nazionale per l'immigrazione (NIA) ha riportato che la Cina ha registrato un aumento del 52,1% negli ingressi con esenzione dal visto da parte di cit Vai su Facebook
Ad agosto l'economia della Cina ha rallentato più di quanto ci si aspettasse. Proseguono i colloqui con gli Usa e i democratici chiedono a Trump più durezza. Irrisolta, ancora, la questione TikTok. Su http://Startmag.it - X Vai su X
Bpm in calo dopo l'apertura a Crédit Agricole, Nagel esce con 70 milioni, brilla Stellantis - Edizione del 19 settembre; Cina, investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto; Da Modi a Kim, appuntamento in Cina ricompattati da Trump.
Aquilonia Jazz Fest, al via il 7 agosto la prima edizione - Al via il 7 agosto 2025 la prima edizione dell'Aquilonia Jazz Fest: il borgo dell'Alta Irpinia per 4 giorni vivrà immerso nei vari linguaggi del jazz. Secondo ansa.it
Dal 6 agosto la prima edizione del Pomigliano Teatro Festival - È affidata al nuovo spettacolo di Paola Minaccioni l'inaugurazione della prima edizione del Pomigliano Teatro Festival, in programma dal 6 agosto al 17 settembre, progetto culturale sostenuto da ... Scrive ansa.it