ACF Arezzo annuncia l’avvio di quattro nuove importanti partnership per la stagione 2025 26

Arezzo, 20 settembre 2025 – ACF Arezzo è lieta di annunciare l’avvio di quattro nuove importanti partnership per la stagione 202526. Kemia SRL sarà il Bench Sponsor ufficiale: il logo dell’azienda sarà presente sulle panchine del campo “Bruno Nespoli”, la casa dell’ACF Arezzo. A questa collaborazione si affiancano quelle con Farmacie Comunali Arezzo, Gimet Brass e SimGreen, che entrano a far parte della nostra famiglia come Official Sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it