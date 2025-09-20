ACF Arezzo annuncia l’avvio di quattro nuove importanti partnership per la stagione 2025 26
Arezzo, 20 settembre 2025 – ACF Arezzo è lieta di annunciare l’avvio di quattro nuove importanti partnership per la stagione 202526. Kemia SRL sarà il Bench Sponsor ufficiale: il logo dell’azienda sarà presente sulle panchine del campo “Bruno Nespoli”, la casa dell’ACF Arezzo. A questa collaborazione si affiancano quelle con Farmacie Comunali Arezzo, Gimet Brass e SimGreen, che entrano a far parte della nostra famiglia come Official Sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - annuncia
ACF Arezzo annuncia la partnership con Conad
Arezzo: prima l’ecografia e il ritorno a casa, poi la nuova corsa in ambulanza e il ricovero urgente. L’Asl: “Due accessi distinti, non c’è nesso”. “Valutiamo un esposto”, annuncia il legale della famiglia Vai su Facebook
ACF Arezzo annuncia la partnership con Conad http://dlvr.it/TN24y7 ? #ACFArezzo - X Vai su X
ACF Arezzo annuncia la partnership con Conad - «Con il suo slogan “Persone oltre le cose”, condivide con noi una visione basata sulla comunità e sulla crescita sostenibile» ... Secondo lanazione.it
Acf, un pool di sponsor che testimoniano il forte legame tra il club e le eccellenze del territorio - A guidare questa sinergia, il rinnovo delle collaborazioni con Unoaerre ed Estra, a cui si aggiunge la nuova collaborazione con Poliopposti ... Da lanazione.it