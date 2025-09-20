Acerbi racconta l’Inter della seconda stella | In quel gruppo mi sentivo parte di qualcosa di grande Vi svelo il nostro segreto
. Le sue parole. Arrivano altri estratti dall’autobiografia di Francesco Acerbi, pubblicata da Rizzoli e intitolata “ Io, guerriero “. Qui il difensore dell’ Inter entra dentro lo spirito più profondo che ha caratterizzato la squadra di Inzaghi e l’ha portata a vincere lo scudetto della seconda stella. IL GRUPPO INTER – « Non è stato tutto facile, – ricorda – abbiamo avuto alti e bassi, come succede sempre. Ma quando un gruppo è vero, non si rompe nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com
