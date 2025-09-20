Accusato di stupro era innocente Il giudice | 108 mila euro per l’ingiusta detenzione

235 euro e 83 centesimi per ciascuno dei 458 giorni di carcere. Per un totale di 108 mila. A causa di un’ingiusta detenzione durata un anno e tre mesi per un’accusa di violenza sessuale. A riceverli è stato un cittadino marocchino di 31 anni arrestato il 5 dicembre 2021. E assolto due anni dopo dal tribunale di Varese «per non aver commesso il fatto». Ovvero un abuso sessuale nei confronti di due ragazze avvenuto su un treno di Trenord sulla linea Saronno-Varese. Hamza Elayar, racconta oggi il Corriere della Sera, era stato anche riconosciuto da una delle due vittime perché zoppicava, aveva una stampella ortopedica e un colbacco. 🔗 Leggi su Open.online

