Accordi & Disaccordi riparte con Enzo Iacchetti

Riparte questa sera, sabato 20 settembre, alle 21:30 Accordi & Disaccordi, il talk del Nove dedicato all’attualità politica italiana e internazionale, condotto da Luca Sommi con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e del giornalista Andrea Scanzi, per analizzare i fatti più importanti della settimana. Anticipazioni e ospiti del 20 settembre 2025. Al centro del dibattito i temi caldi dell’attualità: dalla disperata situazione a Gaza alle mancate risposte della Commissione Europea. Spazio poi all’escalation della guerra in Ucraina, fino al cosiddetto clima d’odio sociale tra destra e sinistra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Accordi & Disaccordi riparte con Enzo Iacchetti

In questa notizia si parla di: accordi - disaccordi

Musica in Quota sale al Lago Panelatte con il concerto di "Accordi Disaccordi"

accordi @ DISACCORDI | Apre il bando di concorso edizione 22

Accordi e disaccordi nella scienza: l'appuntamento del 4 settembre

Accordi e disaccordi per Fico (crescono i tavoli ma non le liste). Prima riunione programmatica, con un occhio alla società civile e dubbi sulla composizione del "comitato etico". "Io non m'accorpo", dice Mastella. Di @MariannaRizzini - X Vai su X

Accordi Disaccordi created an event. Vai su Facebook

Accordi & Disaccordi riparte con Enzo Iacchetti - Accordi & Disaccordi: il talk d'attualità di Luca Sommi torna sabato 20 settembre 2025 sul Nove. Come scrive davidemaggio.it

Albanese, Orsini, Sciorilli Borrelli e Iacchetti ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 20 settembre. Con Travaglio e Scanzi - Riparte “Accordi e Disaccordi”, per raccontare la nuova stagione politica italiana e internazionale. Segnala ilfattoquotidiano.it