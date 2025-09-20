Accoltellamento al kebab Condannati due rapinatori
Si è chiuso con una doppia condanna in rito abbreviato il processo a carico dei due uomini ritenuti responsabili della rapina violenta consumata nell’ottobre 2024 all’interno di un kebab a Marebello. La decisione è arrivata davanti al gip di Rimini, al termine di un’udienza che ha visto il confronto tra l’accusa, sostenuta dal pm Luca Bertuzzi, e le difese rappresentate dagli avvocati Gisella Caltavuturo e Sonia Giulianelli. Gli imputati sono un giovane di 23 anni, originario di Matera, e un uomo di 36 anni, di origine peruviana, anch’egli residente in città: il primo è stato condannato a 6 anni, il secondo a 3 anni e 9 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: accoltellamento - kebab
