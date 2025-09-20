accoltella connazionale 19enne fermato per tentato omicidio a catania

E’ stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dello straniero di 19 anni che il 17 settembre, in via Gambino a Catania, ha ferito gravemente un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo. A intervenire sul posto erano stati gli agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura. Il 19enne, trovato dopo alcune ore di ricerche, aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

