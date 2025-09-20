Accoltella connazionale 19enne fermato per tentato omicidio a Catania

Feedpress.me | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dello straniero di 19 anni che il 17 settembre, in via Gambino a Catania, ha ferito gravemente un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo. A intervenire sul posto erano stati gli agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura. Il 19enne, trovato dopo alcune ore di ricerche, aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

accoltella connazionale 19enne fermato per tentato omicidio a catania

© Feedpress.me - Accoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio a Catania

In questa notizia si parla di: accoltella - connazionale

Tentato omicidio a Torino: rapina un connazionale e lo accoltella, arrestato dalla polizia

Tentato omicidio a Torino: rapina un connazionale e lo accoltella, arrestato dalla polizia; Uccide un uomo in strada a Torino, fermato a Genova; «Ho preso una bottigliata in testa. Non l'ho accoltellato io». Tentato omicidio a Macerata, il giovane peruviano respinge le accuse.

accoltella connazionale 19enne fermatoAccoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio - Attraverso le immagini di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti ad identificare l'autore dell'accoltellamento ... Si legge su grandangoloagrigento.it

accoltella connazionale 19enne fermatoAccoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio a Catania - E’ stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dello straniero di 19 anni che il 17 settembre, in via Gambino a Catania, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Connazionale 19enne Fermato