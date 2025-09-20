Accoltella connazionale 19enne fermato per tentato omicidio a Catania
E’ stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia per tentato omicidio aggravato dello straniero di 19 anni che il 17 settembre, in via Gambino a Catania, ha ferito gravemente un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo. A intervenire sul posto erano stati gli agenti della squadra mobile e delle volanti della Questura. Il 19enne, trovato dopo alcune ore di ricerche, aveva. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tentato omicidio a Torino: rapina un connazionale e lo accoltella, arrestato dalla polizia
È fuori pericolo il barbiere 36enne accoltellato in via Paolo Sarpi a Milano ieri La vittima, di nazionalità cinese, era stata colpita con un grosso coltello da cucina da un connazionale di 33 anni Vai su Facebook
Sta circolando in queste ore sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostra Osama Njeem #Almasri, l’ex comandante della Rada e della polizia giudiziaria che l’Italia ha riportato in Libia, mentre uccide un connazionale per le stra - X Vai su X
Tentato omicidio a Torino: rapina un connazionale e lo accoltella, arrestato dalla polizia; Uccide un uomo in strada a Torino, fermato a Genova; «Ho preso una bottigliata in testa. Non l'ho accoltellato io». Tentato omicidio a Macerata, il giovane peruviano respinge le accuse.
