Accende il barbecue e si ustiona Trentenne ricoverato a Milano
Un ragazzo è stato trasportato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano dove si trova ricoverato in coma farmacologico, a causa delle profonde ed estese bruciature riportate sul viso e gran parte dell’intero corpo. Si tratta di un 30enne di Petritoli, per il quale intorno alle 20 di giovedì, è stata lanciata la richiesta di soccorso al 118, per ferite da ustione. All’allarme è seguito l’intervento tempestivo del personale medico e sanitario della Croce Arcobaleno di Petritoli, intervenuta in ‘rendez-vous’ a Monte Giberto, con l’auto medica di Montegiorgio. Il 30enne è stato subito sottoposto alle primissime cure e medicazioni del caso, ma il personale medico, diagnosticando gravi le sue condizioni, ne ha ritenuto necessario il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
