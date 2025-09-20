Accadde oggi | 20 settembre la storica breccia di Porta Pia

La presa di Roma decretò la fine dello Stato Pontificio e segno l’inizio del moderno Stato d’Italia Il 20 settembre 1870 i bersaglieri del Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II entrarono a Roma dalla breccia di Porta Pia, avviando il lungo periodo che si concluse . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 settembre, la storica breccia di Porta Pia

In questa notizia si parla di: accadde - oggi

Almanacco | Lunedì 30 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Accadde oggi: 12 luglio, nasce il marchio DOC

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

, Giovedì 19 Settembre 1985 Muore Italo Calvino, lo scrittore delle "Lezioni americane" Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+19+settembre&fyi=2&utm_source=twitter&utm_mediu Vai su Facebook

Almanacco | Sabato 20 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Sabato 20 settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 20 e il 21 settembre.

20 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: Di settembre e d'agosto, bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto. veronasera.it scrive

Almanacco del 18 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. firenzetoday.it scrive