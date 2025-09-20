Ac Prato la ripartenza Oggi caccia ai tre punti

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non può sbagliare oggi il Prato. Alle 15, i biancazzurri scendono in campo allo stadio Lungobisenzio per ospitare lo Scandicci, in occasione della terza giornata del girone E. Dopo le due sconfitte contro Orvietana e Camaiore, i lanieri devono necessariamente cominciare a fare punti in campionato. A disposizione di mister Simone Venturi per il match contro i fiorentini ci saranno un paio di volti nuovi, ossia l’attaccante Simone Rossetti e il centrocampista Manuel Cesari, quest’ultimo tesserato dalla società dopo due giorni in prova. La firma di entrambi è stata annunciata ieri dal sodalizio di Asmaa Gacem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ac prato la ripartenza oggi caccia ai tre punti

© Lanazione.it - Ac Prato, la ripartenza. Oggi caccia ai tre punti

In questa notizia si parla di: prato - ripartenza

Ac Prato, la ripartenza. Oggi caccia ai tre punti; “Non iscriverò la squadra al prossimo campionato”. Il Prato e lo spettro del fallimento; In 700 danno la carica . Ac Prato, tutto pronto.

ac prato ripartenza oggiAc Prato, la ripartenza. Oggi caccia ai tre punti - A disposizione anche l’attaccante Rossetti e il centrocampista Cesari. Scrive lanazione.it

ac prato ripartenza oggiPrato, il colpo in attacco. Ecco bomber Rossetti - Manca solo l’ufficialità ma l’attaccante ieri era già al Lungobisenzio. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ac Prato Ripartenza Oggi