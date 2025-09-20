ac prato la ripartenza oggi caccia ai tre punti

Non può sbagliare oggi il Prato. Alle 15, i biancazzurri scendono in campo allo stadio Lungobisenzio per ospitare lo Scandicci, in occasione della terza giornata del girone E. Dopo le due sconfitte contro Orvietana e Camaiore, i lanieri devono necessariamente cominciare a fare punti in campionato. A disposizione di mister Simone Venturi per il match contro i fiorentini ci saranno un paio di volti nuovi, ossia l’attaccante Simone Rossetti e il centrocampista Manuel Cesari, quest’ultimo tesserato dalla società dopo due giorni in prova. La firma di entrambi è stata annunciata ieri dal sodalizio di Asmaa Gacem. 🔗 Leggi su Lanazione.it

