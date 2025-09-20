Tanto parco di parole Edwards, quanto invece è apparso entusiasta e felice di essere a Bologna, Abramo Canka (nella foto Schicchi). La Virtus ha virato su di lui, dopo aver inseguito Procida e aver cambiato, di fatto, alcune strategie. Ventitré anni, sorridente, Abramo, è pronto a mettersi in discussione. Mentre cerca di capire l’ambiente nel quale è arrivato e che, di fatto, lo elettrizza. "All’estero – racconta Abramo – ho fatto una bella esperienza, con allenatori diversi e culture diverse e ho potuto solo imparare tanto. Quando un ragazzino che ha sempre sognato di giocare a pallacanestro in Italia riceve la chiamata della Virtus è un onore, un treno che passa una volta sola e ho subito accettato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Abramo svela un aneddoto: "Ho una foto da bambino nella quale sono con Hackett». Canka: "V nera, un treno da prendere al volo»