Abbott elementary stagione 5 non avrà un episodio dal vivo e questo è un vantaggio

La quinta stagione di Abbott Elementary si distingue per l’assenza di episodi trasmessi in diretta, scelta che conferma la volontà della produzione di mantenere un approccio più stabile e meno incline a sperimentazioni rischiose. Questa decisione sottolinea la preferenza del sitcom ABC di puntare sulla qualità narrativa e sulla coerenza con il suo stile, evitando le tendenze televisive più discutibili come gli episodi live. la stagione 5 di Abbott Elementary non prevede episodi in diretta. un episodio è stato girato durante un evento sportivo reale. Durante il San Diego Comic Con del 2025, i creatori della serie hanno anticipato che uno degli episodi sarebbe stato ambientato durante una partita vera, senza Specificare se fosse stato trasmesso in diretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

