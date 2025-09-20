Abbonamenti ecco dove ritirarli

Sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per l’amichevole di domani tra Vuelle e San Giobbe Chiusi (B Nazionale), in programma alle ore 18 al PalaPanzini di Senigallia. Disponibili 900 tagliandi al prezzo unico di 5 euro. L’amichevole rappresenta la prima occasione per vedere dal vivo le giocate di Kay Felder, al debutto in maglia biancorossa. Intanto, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per assistere alle partite casalinghe dei biancorossi nella stagione 20252026 possono ritirarli presentando la ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione. Le tessere saranno ritirabili presso l’Hotel Clipper (in viale Guglielmo Marconi) lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre dalle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbonamenti, ecco dove ritirarli

