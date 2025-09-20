Abbiamo messo un Pos al nostro matrimonio più gli invitati bevevano e più erano generosi | è stata un’ottima idea | lo stratagemma di Chris e Tasha

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025

Un matrimonio in Inghilterra ha introdotto una modalità insolita per ricevere i regali: un sistema “ tap-and-pay” che ha permesso agli invitati di contribuire direttamente alla luna di miele degli sposi. Chris Martin, 35 anni, e Tasha White, 33, si sono sposati nel Buckinghamshire e il giorno successivo sono partiti per un viaggio in Messico. La coppia, insieme da 14 anni e già genitori di una bambina di sette anni e di un bambino di tre, ha deciso di rinunciare alla tradizionale lista nozze. “Tasha e io abbiamo già una casa e tutto quello che ci serve — nessuno ha bisogno di altri cinque tostapane!”, ha spiegato Martin al Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo messo un Pos al nostro matrimonio, più gli invitati bevevano e più erano generosi: è stata un’ottima idea”: lo stratagemma di Chris e Tasha

