Abbiamo ancora la chat del Grande Fratello ci sono tutti tranne Daria Bignardi | dicevano che aveva un debole per me | parla Lorenzo Battistello

"Mi sembra di guardare un'altra epoca. È passato un quarto di secolo, ma sembra un'eternità". C'è tutta la nostalgia per un mondo che non esiste più – senza smartphone, senza social network, con le foto scattate con le Kodak usa e getta – nelle parole di Lorenzo Battistello, il cuoco veneto che 25 anni fa, insieme ad altri nove sconosciuti, varcò la porta rossa della prima, leggendaria edizione del "Grande Fratello ". In una lunga intervista al podcast " One More Time" di Luca Casadei, Battistello ripercorre un'esperienza che fu un vero e proprio spartiacque culturale, un "frullatore" che trasformò lui e i suoi coinquilini nelle persone più famose d'Italia, con una finale da 16 milioni di spettatori, la prima a battere Sanremo.