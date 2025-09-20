Abbiamo ancora la chat del Grande Fratello ci sono tutti tranne Daria Bignardi | dicevano che aveva un debole per me | parla Lorenzo Battistello
“Mi sembra di guardare un’altra epoca. È passato un quarto di secolo, ma sembra un’eternità”. C’è tutta la nostalgia per un mondo che non esiste più – senza smartphone, senza social network, con le foto scattate con le Kodak usa e getta – nelle parole di Lorenzo Battistello, il cuoco veneto che 25 anni fa, insieme ad altri nove sconosciuti, varcò la porta rossa della prima, leggendaria edizione del “Grande Fratello “. In una lunga intervista al podcast “ One More Time” di Luca Casadei, Battistello ripercorre un’esperienza che fu un vero e proprio spartiacque culturale, un “frullatore” che trasformò lui e i suoi coinquilini nelle persone più famose d’Italia, con una finale da 16 milioni di spettatori, la prima a battere Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - chat
Per raggiungere il successo serve avere un aspetto attraente? Lo abbiamo chiesto a Chat Gpt insieme a un’altra serie di domande, fra libri e pedicure. Dal numero "The Vision Issue" di Cosmopolitan ora in edicola Vai su Facebook
La chat del Grande Fratello esiste ancora: tutti i concorrenti della prima edizione; Lorenzo Battistello, l'ex cuoco del Grande Fratello: «Oggi vivo a Barcellona, il tumore mi ha cambiato. Daria Bignardi? Dicevano che...; Lorenzo Battistello, del primo Grande Fratello: «Abbiamo ancora la nostra chat di gruppo. Daria Bignardi? Con me arrossiva, forse le piacevo».
Grande Fratello, Lorenzo Battistello 25 anni dopo: «Eravamo davvero vicini alla gente, non star. Abbiamo ancora la chat di gruppo su whatsapp». Cosa fa oggi - I dieci concorrenti si ritrovarono da sconosciuti a famosi con un seguito di circa 16 milioni ... Riporta msn.com
Lorenzo Battistello, del primo Grande Fratello: «Abbiamo ancora la nostra chat di gruppo. Daria Bignardi? Con me arrossiva, forse le piacevo» - «Sono entrato nella casa per combattere gli stereotipi veneti: nemmeno la Gialappa riuscì a cucirmi addosso un personaggio ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it