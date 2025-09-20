Caschi che passione. Oggetti di culto per i collezionisti di tutto il mondo pronti a spendere cifre folli da quando, abbandonato il rigore dell’anonima calotta monocolore delle corse anni ’40 e ’50, identificano l’uno o l’altro pilota. Marchi di fabbrica che fanno e muovono business. Più o meno come le opere d’arte. Così, nel proliferare di grafici e designer di grido, le personalizzazioni degli elmetti da gara trainano le vendite nei negozi e nell’underground collezionistico. È di qualche mese fa la notizia dell’asta record per il casco indossato dall’indimenticabile Ayrton Senna nel Gran Premio del Belgio del 1992. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A volte la caccia al cimelio raggiunge cifre astronomiche La cifra da record è stata raggiunta da quello di Senna All’asta è stato rilanciato fino a raggiungere 720mila dollari. Caschi da vetrina. La leggenda non ha prezzo