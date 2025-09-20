A Vasto la piazza grida Palestina Libera | piazza Barbacani si riempie per la manifestazione promossa dalla Cgil FOTO

Ha animato piazza Barbacani, a Vasto, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre la manifestazione "Per Gaza", organizzata nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil.L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla grave crisi umanitaria nella.

