a tu per tu con il rapinatore spunta il coltello pugno da ko

SANTA GIULETTA (Pavia) Deve rispondere di tentata rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 33enne arrestato nella notte di ieri dai carabinieri del radiomobile di Stradella. Chissà che colpo aveva in mente di attuare l'uomo, pluripregiudicato che attorno all'1 si è introdotto nella cantina di un'abitazione privata a Santa Giulietta portando con sé un coltello. Forse non deve essere stato neppure molto cauto e silenzioso se il proprietario si è accorto e ha chiamato i carabinieri chiedendo un intervento. In attesa che arrivassero i militari, il malcapitato proprietario dell'immobile, per difendersi ed evitare che il malvivente potesse usare l'arma che teneva stretta in mano, ha cercato di mettere fuori combattimento l'intruso ed evitare che fuggisse, colpendolo al viso.

