A Tokyo ha inaugurato il Marni Cafè dedicato al design e all’alta pasticceria
Proprietà di Otb – Only the Brave, di Lorenzo Rosso, Marni inaugura il suo cafè. In una nota si legge “L’estro creativo e l’estetica distintiva di Marni trovano espressione in un concept culinario dedicato agli amanti dell’alta pasticceria. Sviluppato in stretta collaborazione con l’acclamata pasticcera Asako Iwayanagi, il menù presenta una sofisticata interpretazione dell’alta pasticceria, rivisitata con un tocco contemporaneo e una forte enfasi sul design”. Il Marni Cafè ha aperto a Tokyo. Il locale ha aperto nell’iconico quartiere Ginza. Precisamente, al terzo piano del centro commerciale Ginza Six. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: tokyo - inaugurato
Il 25 agosto 1931 venne inaugurato a Tokyo il primo aeroporto giapponese dedicato esclusivamente ai voli civili: l’attuale Aeroporto Internazionale di Tokyo – Haneda. Ribattezzato così nel 1952 e divenuto primo hub internazionale del Giappone nel 1956, og Vai su Facebook
Marni inaugura il suo primo flagship store a Tokyo; Marni sbarca in piazza San Marco con una nuova boutique; Marni: Barbara Calò è il nuovo Direttore Generale.
Marni sceglie Tokyo per l’esordio nell’alta pasticceria - Marni ha aperto il suo primo cafe nel lussuoso quartiere Ginza di Tokyo. Scrive pambianconews.com
Marni apre il suo primo café a Tokyo - Nel cuore di Ginza, il marchio italiano di Otb inaugura un nuovo spazio che fonde alta pasticceria e architettura raffinata in un’esperienza multisensoriale firmata dalla chef Asako Iwayanagi ... Segnala milanofinanza.it