A Tokyo ha inaugurato il Marni Cafè dedicato al design e all’alta pasticceria

Proprietà di Otb – Only the Brave, di Lorenzo Rosso, Marni inaugura il suo cafè. In una nota si legge "L'estro creativo e l'estetica distintiva di Marni trovano espressione in un concept culinario dedicato agli amanti dell'alta pasticceria. Sviluppato in stretta collaborazione con l'acclamata pasticcera Asako Iwayanagi, il menù presenta una sofisticata interpretazione dell'alta pasticceria, rivisitata con un tocco contemporaneo e una forte enfasi sul design". Il Marni Cafè ha aperto a Tokyo. Il locale ha aperto nell'iconico quartiere Ginza. Precisamente, al terzo piano del centro commerciale Ginza Six.

