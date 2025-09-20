A The Cage un concorrente cerca di portarsi via una telecamera a fermarlo sono le urla di Amadeus

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di The Cage del 19 settembre, un concorrente ha tentato di staccare una telecamera fissa, convinto che facesse parte degli oggetti da portare fuori dalla gabbia. A fermarlo è stato il conduttore Amadeus, che, temendo un disastro, si è portato le mani tra i capelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cage - concorrente

A The Cage un concorrente cerca di portarsi via una telecamera, a fermarlo sono le urla di Amadeus; The cage – Prendi e scappa: arriva il nuovo game show con Amadeus; The Cage, Giulia Salemi finisce in ospedale per un piccolo incidente: ecco co'è successo.

Incidente per Giulia Salemi a The Cage: la foto in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente - Incidente a The Cage per Giulia Salemi che, dopo la puntata di ieri sera durante la quale è stata travolta da un concorrente, ha fatto sapere ai fan di essere dovuta andare in ospedale. Lo riporta fanpage.it

Giulia Salemi in ospedale, l'incidente a The Cage e la reazione di Amadeus - Piccolo ma dolorosissimo incidente nel corso di "The Cage", lo show presentato da Amadeus con Giulia Salemi in access prime time sul Nove. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: The Cage Concorrente Cerca