A The Cage un concorrente cerca di portarsi via una telecamera a fermarlo sono le urla di Amadeus
Nella puntata di The Cage del 19 settembre, un concorrente ha tentato di staccare una telecamera fissa, convinto che facesse parte degli oggetti da portare fuori dalla gabbia. A fermarlo è stato il conduttore Amadeus, che, temendo un disastro, si è portato le mani tra i capelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cage - concorrente
thecage - Search - X Vai su X
Ascolti TV – 9 Settembre 2025 Affari Tuoi: 4.088.000 spettatori (21,5%) La Ruota della Fortuna: 4.825.000 spettatori (25,3%) The Cage: 525.000 spettatori (2,8%) Vince la serata La Ruota della Fortuna, che supera Affari Tuoi e si conferma leader de - facebook.com Vai su Facebook
A The Cage un concorrente cerca di portarsi via una telecamera, a fermarlo sono le urla di Amadeus; The cage – Prendi e scappa: arriva il nuovo game show con Amadeus; The Cage, Giulia Salemi finisce in ospedale per un piccolo incidente: ecco co'è successo.
Incidente per Giulia Salemi a The Cage: la foto in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente - Incidente a The Cage per Giulia Salemi che, dopo la puntata di ieri sera durante la quale è stata travolta da un concorrente, ha fatto sapere ai fan di essere dovuta andare in ospedale. Lo riporta fanpage.it
Giulia Salemi in ospedale, l'incidente a The Cage e la reazione di Amadeus - Piccolo ma dolorosissimo incidente nel corso di "The Cage", lo show presentato da Amadeus con Giulia Salemi in access prime time sul Nove. Da affaritaliani.it