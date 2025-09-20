A scuola seduti sui tronchi e sull’erba | a Zibido nasce l’aula che tutti i bambini sognano

Zibido San Giacomo – È iniziato con una bellissima novità l’anno scolastico degli alunni che frequentano la scuola primaria e la secondaria di primo grado di Zibido San Giacomo. Ad accoglierli, un nuovo spazio per la didattica all’aperto, l’Aula Tronchi, realizzata nell’ambito delprogetto “ Viaggio tra Natura e Cultura”, tra i più votati del Bilancio Partecipativo 2025 promosso dall’amministrazione Belloli. Zibido San Giacomo, progetto aula dei tronchi, scuola all'aperto. Da dx Massimo Bonazzi comitato genitori, Anita Tamellini assessora, Francesca Misiano e Nora Vitale referenti scuola e Antonella Lacapra dirigente - 20 settembre 2025 - foto SpfAnsa “Il progetto proposto dal Comitato Genitori – spiega il vicesindaco Anita Temellini, assessore a Scuola e Famiglia – è stato fortemente voluto dalla scuola e dalle famiglie: la partecipazione attiva della cittadinanzana ha reso possibile la realizzazione e l’Amministrazione lo ha finanziato con i fondi previsti dal Bilancio Partecipativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

