A scuola da Koulibaly | La possibilità di sognare per chi è rimasto in Senegal
Un ospedale pediatrico e una Academy per piccoli calciatori. È il modo scelto dall’ex difensore del Napoli affinché i bimbi del suo Senegal non siano costretti a emigrare. Come successo alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
IL GRANDE CUORE DI KALIDOU KOULIBALY Il difensore non rimpiange il passaggio in Arabia Saudita perché gli ha permesso di portare avanti un grande progetto nel suo Senegal. "Giocare in Arabia è stata la scelta giusta, perché ho la possibilità di realizz