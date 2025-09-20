A Sant' Ambrogio di Torino il Meliga Day | tre giorni di festa tra storia e sapori

Torinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’imbocco della Valle di Susa, lungo il corso della Dora Riparia, il paese di SantAmbrogio di Torino può essere considerato come una sorta di “anticamera” del comprensorio montano valsusino. Vi si possono apprezzare alcune costruzioni medioevali di pregio, come il Palazzo Abbaziale, la cinta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Meliga Day a Sant'Ambrogio di Torino; Meliga Day 2024 – 16ª Edizione della Sagra delle Paste di Meliga; A Sant’Ambrogio di Torino sabato 28 e domenica 29 settembre il Meliga Day.

sant ambrogio torino meligaProfumi d’autunno: meliga, miele, vini e camminate tra i borghi - Dalla Valle di Susa al Pinerolese, fino alle colline torinesi: Sant’Ambrogio, Marentino, Frossasco e Pomaretto celebrano i sapori e le tradizioni con fiere, degustazioni, spettacoli e passeggiate enog ... Si legge su giornalelavoce.it

sant ambrogio torino meligaA SANT’AMBROGIO IL MELIGA DAY: TUTTO IL PROGRAMMA - Il Comune di Sant'Ambrogio, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, organizza la XVII edizione del Meliga Day, in programma dal 26 al 28 settembre 2025. Secondo valsusaoggi.it

