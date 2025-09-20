A San Giovanni a Carbonara il concerto Suoni del Novecento per la rassegna Celesti Armonie

All’interno della rassegna Celesti Armonie, il 27 settembre alle ore ore 19, l’Associazione Discantus presenta un concerto dedicato al repertorio per orchestra del Novecento, con pagine che attraversano luoghi, stili ed emozioni della grande musica europea.Protagonista della serata è l’Orchestra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

