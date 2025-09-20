A Roma istituzioni e imprese uniscono le voci | la pace al centro del futuro

La Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato si è trasformata in un laboratorio di idee durante “Nel nome della Pace by Remind”, momento di confronto tra istituzioni, impresa e società civile inteso a rimettere la pace al centro dell’agenda nazionale. Una sala che diventa agorà La storica cornice della Biblioteca intitolata a Giovanni Spadolini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Roma istituzioni e imprese uniscono le voci: la pace al centro del futuro

In questa notizia si parla di: roma - istituzioni

Roma Rebibbia, è allerta massima nel silenzio delle istituzioni: sventato un nuovo suicidio. Gianni Alemanno: “Scriverò ancora a Sergio Mattarella”

43enne appicca incendi a Roma presso la sede Rai, il Csm e il Viminale: atti di vendetta contro le istituzioni

Pavia, il comandate provinciale dei carabinieri trasferito a Roma. Tour di saluti alle istituzioni

?A settembre, il coordinamento delle #BanchedelTempo di Roma organizza due appuntamenti che forniranno tutte le indicazioni per la costituzione di nuove Banche del Tempo nei Municipi romani che ne sono sprovvisti. Associazioni, Poli civici e istituzioni Vai su Facebook

Cdp e Confindustria uniscono le forze in nome delle pmi; Alla Fiera di Roma Codeway Expo 2025, la manifestazione dedicata alla cooperazione internazionale; L'Europa ha ancora bisogno di Life.

CDP e Confindustria: firmato a Roma il nuovo protocollo per la crescita delle imprese italiane - Scannapieco (CDP): "Il nostro obiettivo è far conoscere al mondo delle imprese italiane tutti gli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti può mettere ... Da affaritaliani.it

Cdp-Confindustria, alleanza per far crescere le imprese. Orsini chiede al governo un piano triennale da 8 miliardi - L’intesa punta a migliorare l'accesso al credito e promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Secondo milanofinanza.it