A rischio il centro spesa Lo stop dal Ministero La Coop esiste dal 1919

Sugli scaffali non manca niente. Frutta, bibite, detersivi, un piccolo supermercato che esiste dal 1919 e sul quale ora pende il rischio della chiusura, da parte nientemeno che del Ministero. Tanti negozi chiudono, è vero. Ma qui siamo a Popiglio, paese di origini romane con quattrocento anime lontane da tutto. Citando lo storico lucchese Nicola Tegrini, Egisto Berti nel suo libretto ricco di notizie, scriveva che il nome di Popiglio: "Avrebbe avuto origine da Gneo Popilio, legato dell’Imperatore Antonio Pio, nel 141 dopo Cristo". Ma torniamo ai giorni nostri, quando Roberto Fini, presidente della storica “Società cooperativa di consumo di Popiglio”, intesse un carteggio con il Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi – di Roma, dopo l’ultima revisione biennale della Cooperativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A rischio il centro spesa. Lo stop dal Ministero. La Coop esiste dal 1919

rischio - centro

