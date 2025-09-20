A Rimini arriva un autobus arcobaleno | l' iniziativa per la giornata internazionale della pace

Riminitoday.it | 20 set 2025

Un autobus non trasporta soltanto passeggeri, ma può portare a bordo anche valori, idee e simboli. È con questo spirito che Start Romagna ha deciso di celebrare il 21 settembre, Giornata internazionale della Pace, istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite e che oggi, in un mondo attraversato da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Rimini arriva un autobus arcobaleno: l'iniziativa per la giornata internazionale della pace

