A Rapuano serve il Var per il rigore al Verona e non era Kalulu Orban su Gatti era rosso

L'arbitro non vede il mani di Joao Mario, ma viene richiamato al monitor. E poi confonde il portoghese con l'ex Milan. L'attaccante di Zanetti dà una gomitata volontaria al centrale di Tudor, ma se la cava col giallo. E il Var Aureliano non interviene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Rapuano serve il Var per il rigore al Verona (e non era Kalulu...). Orban su Gatti, era rosso

