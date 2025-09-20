A Pordenone due medaglie d' onore alla memoria per la Giornata degli Internati Militari Italiani
Il 20 settembre di ogni anno si celebrerà la “Giornata dell’internato militare italiano”. A stabilirlo è stata una legge del 13 gennaio 2025 che ha stabilito una ricorrenza dal forte significato simbolico. A Pordenone la celebrazione, organizzata dalla prefettura, si è svolta nella sala. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenone - medaglie
Due medaglie di bronzo ai Mondiali di tiro alla fune di Nottingham per la Nazionale italiana! Orgoglio FIGeST, con protagonisti anche gli atleti di Pordenone ? Prossimo obiettivo? Ospitare i Mondiali 2027 in Italia! #TiroAllaFune #Italia #FIGeST #Mond Vai su Facebook
Un'altra medaglia mondiale illumina lo sport del Friuli Venezia Giulia, grazie a Francesco Mazzon dello Skorpion Pordenone che, sul tatami di Sofia, in Bulgaria, ha conquistato il bronzo ai campionati del mondo cadetti nella categoria -90kg #iosonoFri - X Vai su X
A Pordenone due medaglie d'onore alla memora per la Giornata degli Internati Militari Italiani; Il Grigoletti conquista due bronzi alle Olimpiadi di Scienze della Terra in Cina; Lorena, la sacilese campionessa di body building sul podio con la bandiera della sua città.
Altre due medaglie per Enrico Pitzalis ai mondiali per trapiantati - Un campionato del mondo per atleti trapiantati con Enrico Pitzalis, di Settimo San Pietro, sempre più straordinario protagonista. Secondo unionesarda.it