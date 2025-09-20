A Pordenone due medaglie d' onore alla memoria per la Giornata degli Internati Militari Italiani

Il 20 settembre di ogni anno si celebrerà la “Giornata dell’internato militare italiano”. A stabilirlo è stata una legge del 13 gennaio 2025 che ha stabilito una ricorrenza dal forte significato simbolico. A Pordenone la celebrazione, organizzata dalla prefettura, si è svolta nella sala. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

