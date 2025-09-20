A Pontida la Lega di Salvini e Vannacci | noi gli eredi di Kirk

Pontida (Bg), 20 set. (askanews) – Al Generale risponde il Capitano. Alla fine Matteo Salvini non diserta la Pontida dei giovani, e proprio mentre Roberto Vannacci sta chiudendo il suo intervento, a sorpresa il segretario leghista fa il suo ingresso nel tendone che ospita l’evento della giovanile. Per l’ora precedente il protagonista indiscusso era stato proprio l’europarlamentare: prima l’assalto dei cronisti, poi quello dei militanti, che lo hanno accolto sul palco col coro “C’è solo un generale”. Ma se di sfida si vuole parlare, l’applausometro lo vince ancora il segretario: “Un capitano, c’è solo un capitano”, intonano gli stessi giovani che rifiutano il dualismo: “Abbiamo dimostrato che la Lega è una, e nessuno la potrà mai dividere”, tira le somme il coordinatore dei Giovani Luca Toccalini, prima della foto con i due protagonisti, tutti insieme ai piedi del palco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it