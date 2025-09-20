A Ortona il Premio Gaetano Cespa scova i giovani talenti di canto danza e recitazione | il ricordo del 29enne scomparso troppo presto
È un appuntamento atteso quello con il “Premio Gaetano Cespa”, in programma fra pochi giorni a Ortona, un’occasione preziosa per i giovani performer di farsi conoscere e vincere una borsa di studio per poter proseguire gli studi. La manifestazione, che si terrà mercoledì 24 settembre, alle ore 21. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: ortona - premio
A Ortona la finale nazionale Venus Talent Show e Premio Mastro Sino 2025
Finale Venus Talent Show 2025 e premio Mastro Sino: a Ortona sfilano le miss e i più belli d'Italia
Giovedì 18 settembre 2025 si è tenuta nella Pasticceria Cantelmi di Ortona la presentazione del “Premio Gaetano Cespa”, giunto alla sua settima edizione. Il concorso, gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti appassionati di arte e musica, si svolger Vai su Facebook
A Ortona il Premio Gaetano Cespa scova i giovani talenti di canto, danza e recitazione: il ricordo del 29enne scomparso troppo presto; Ortona, Premio Cespa: mercoledì 24 al teatro Tosti la settima edizione; Alla giovane cantautrice Lorenza Carmen Battista il Premio “Gaetano Cespa”.
Premio Fabula 2025, torna Gaetano Pecoraro - Dalle inchieste che scuotono il Paese ai sorrisi condivisi con i giovani talenti: Gaetano Pecoraro, tra i volti più amati e riconoscibili della trasmissione “Le Iene” in onda su Italia 1, torna per il ... Secondo ilmattino.it
Ortona, premiata la casa editrice nata nell'edicola di piazza Repubblica l Ministero della Cultura alla casa editrice nata nell’Edicola - Va alla casa editrice Edicola Edizioni di Ortona il Premio nazionale per la traduzione assegnato dal Ministero della cultura. Come scrive ilmessaggero.it