a offanengo casalmaggiore e club italia protagoniste nel trofeo bressan

La Volleyball Casalmaggiore scende ancora in campo per continuare il proprio percorso di avvicinamento all’inizio del Campionato di Serie A2 Tigotà. Oggi e domani al PalaCoim di Offanengo appuntamento per la quarta edizione del “ Trofeo Bressan ” che vedrà impegnate, oltre alle “rosa“, le padrone di casa della Trasporti Bressan Offanengo, le azzurrine del Club Italia e la C.b.l. Costa Volpino. Proprio con le bergamasche Casalmaggiore scenderà in campo oggi alle 16 nella prima delle due semifinali (formula al meglio dei tre set): alle ore 18 sarà la volta di Offanengo Club Italia. Domani finale 34 posto alle ore 16 (formula al meglio dei cinque set) e a seguire la finalissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

