A Mosca va in scena l’Intervision Song Contest la risposta russa all’Eurovision E partecipano anche gli Usa
Esclusa dalla competizione canora dopo l’invasione dell’ Ucraina nel 2022, la Russia mette in scena l’ anti Eurovision. Il Cremlino ha, infatti, riportato in vita – come alternativa “patriottica” e “tradizionalista” – l’ Intervision Song Contest. L’obiettivo di Putin, come spiega la Bbc, è quello di “creare un concorso canoro internazionale a cui Mosca possa partecipare”. In gara 23 Paesi proveniente da quattro continenti: dai membri dei Brics ( Cina, India, Brasile, Sudafrica ) agli alleati post-sovietici come Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan, fino a delegazioni di Africa, Medio Oriente e America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mosca - scena
Il "grande annuncio" di Trump è senza colpi di scena per Mosca
Su Russia e Ucraina va in scena il The Donald's Show, Trump: "Non spenderemo più un dollaro". Il cancelliere tedesco, d’accordo con il tycoon, avverte Mosca - X Vai su X
Temptation Island, il triangolo Valerio-Sarah-Ary: il colpo di scena Link articolo nel primo commento Vai su Facebook