A Mosca va in scena l’Intervision Song Contest la risposta russa all’Eurovision E partecipano anche gli Usa

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esclusa dalla competizione canora dopo l’invasione dell’ Ucraina nel 2022, la Russia mette in scena l’ anti Eurovision. Il Cremlino ha, infatti, riportato in vita – come alternativa “patriottica” e “tradizionalista” – l’ Intervision Song Contest. L’obiettivo di Putin, come spiega la Bbc, è quello di “creare un concorso canoro internazionale a cui Mosca possa partecipare”. In gara 23 Paesi proveniente da quattro continenti: dai membri dei Brics ( Cina, India, Brasile, Sudafrica ) agli alleati post-sovietici come Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan, fino a delegazioni di Africa, Medio Oriente e America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a mosca va in scena l8217intervision song contest la risposta russa all8217eurovision e partecipano anche gli usa

© Ilfattoquotidiano.it - A Mosca va in scena l’Intervision Song Contest, la risposta russa all’Eurovision. E partecipano anche gli Usa

In questa notizia si parla di: mosca - scena

Il "grande annuncio" di Trump è senza colpi di scena per Mosca

Cerca Video su questo argomento: Mosca Scena L8217intervision Song