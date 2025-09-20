A Mosca arriva l’Intervision Song Contest così Putin vuole sfidare l’Europa e l’Eurovision La cantante degli Stati Uniti Vassy si ritira

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se l’ Eurovision non mi vuole, me ne creo uno nuovo. Deve essere stato più o meno questo il pensiero del presidente russo Vladimir Putin quando ha deciso di creare, o meglio rigenerare, l’ Intervision Song Contest, una vera e propria controparte della kermesse musicale europea. Dopo l’esclusione d’ufficio sancita nel 2022, all’indomani dell’aggressione militare dell’Ucraina, Mosca ritorna sul palco musicale mondiale con un evento che intende dichiaratamente sfidare l’Occidente. Anzi, porsi come valida alternativa in un mondo che sembra di nuovo dividersi in due blocchi, anche al ritmo delle melodie. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mosca - arriva

Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia» 

Trump «molto arrabbiato» con Putin: subito armi a Kiev e dazi secondari a Mosca al 100% se la pace non arriva in 50 giorni

Mosca, arriva l’annuncio che tremare tutti: “Siete in guerra contro di noi, ora basta”

A Mosca va in scena l’Intervision Song Contest la risposta russa all’Eurovision E partecipano anche gli Usa.

A Mosca arriva l’Intervision Song Contest, così Putin vuole sfidare l’Europa e l’Eurovision. La cantante degli Stati Uniti, Vassy, si ritira - Saranno 23 i Paesi che parteciperanno alla kermesse, erede dei tempi della Guerra Fredda. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mosca Arriva L8217intervision Song