A Mosca arriva l’Intervision Song Contest così Putin vuole sfidare l’Europa e l’Eurovision La cantante degli Stati Uniti Vassy si ritira
Se l’ Eurovision non mi vuole, me ne creo uno nuovo. Deve essere stato più o meno questo il pensiero del presidente russo Vladimir Putin quando ha deciso di creare, o meglio rigenerare, l’ Intervision Song Contest, una vera e propria controparte della kermesse musicale europea. Dopo l’esclusione d’ufficio sancita nel 2022, all’indomani dell’aggressione militare dell’Ucraina, Mosca ritorna sul palco musicale mondiale con un evento che intende dichiaratamente sfidare l’Occidente. Anzi, porsi come valida alternativa in un mondo che sembra di nuovo dividersi in due blocchi, anche al ritmo delle melodie. 🔗 Leggi su Open.online
