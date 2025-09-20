A Milano il seminario Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve | dalla definizione alla prevenzione
MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia insieme alla Federazione Medico Sportiva Italiana e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ad aprire i lavori è stato il Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva. “La tutela della salute degli atleti, dai più giovani ai professionisti, è un dovere fondamentale del mondo sportivo. Il trauma cranico lieve, seppur definito ‘lieve’, non va mai sottovalutato: serve consapevolezza, formazione e prevenzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: milano - seminario
Seminario Croil e Ordine Ingegneri Milano, obiettivo cultura sicurezza nei cantieri
10 ottobre 2025 | ore 14:30 Un nuovo incontro del Seminario EDEN sul tema “Su guerra, etica e giustizia”. Il seminario si svolgerà IN PRESENZA nella Biblioteca di Politeia, Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7. La partecipazione è libera, fi - facebook.com Vai su Facebook
A Milano il seminario Colpi di Testa - Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione; «Ciellino aborto mancato». La sinistra impedisce convegno all’università; Il martirio di padre Fausto.
A Milano il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione” - Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminario "Colpi di Testa - Riporta msn.com
I colpi di testa danneggiano il cervello dei calciatori - Una ricerca rivela che gli impatti ripetuti con il pallone lasciano tracce nel cervello, anche senza traumi evidenti ... Si legge su today.it