A Milano il seminario Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve | dalla definizione alla prevenzione

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia insieme alla Federazione Medico Sportiva Italiana e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ad aprire i lavori è stato il Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva. “La tutela della salute degli atleti, dai più giovani ai professionisti, è un dovere fondamentale del mondo sportivo. Il trauma cranico lieve, seppur definito ‘lieve’, non va mai sottovalutato: serve consapevolezza, formazione e prevenzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it