A Milano il seminario Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve | dalla definizione alla prevenzione

Ildenaro.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminarioColpi di TestaSport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia insieme alla Federazione Medico Sportiva Italiana e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ad aprire i lavori è stato il Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva. “La tutela della salute degli atleti, dai più giovani ai professionisti, è un dovere fondamentale del mondo sportivo. Il trauma cranico lieve, seppur definito ‘lieve’, non va mai sottovalutato: serve consapevolezza, formazione e prevenzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - seminario

Seminario Croil e Ordine Ingegneri Milano, obiettivo cultura sicurezza nei cantieri

A Milano il seminario Colpi di Testa - Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione; «Ciellino aborto mancato». La sinistra impedisce convegno all’università; Il martirio di padre Fausto.

milano seminario colpi testaA Milano il seminario “Colpi di Testa – Sport & trauma cranico lieve: dalla definizione alla prevenzione” - Si è svolto oggi, presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni di Milano, il seminario "Colpi di Testa - Riporta msn.com

milano seminario colpi testaI colpi di testa danneggiano il cervello dei calciatori - Una ricerca rivela che gli impatti ripetuti con il pallone lasciano tracce nel cervello, anche senza traumi evidenti ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Seminario Colpi Testa