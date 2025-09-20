A Milano al via i corsi di autodifesa dei City Angels

I City Angels organizzano a Milano corsi di difesa personale all'aperto, in piazze e parchi. Sono rivolti a tutti: donne, giovani e anziane, che a volte hanno paura quando camminano per strada. Ma anche agli uomini che, sempre più numerosi, vogliono sentirsi al sicuro.

