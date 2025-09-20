A Langhirano il taglio del nastro del nuovo Cau

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro per la nuova sede del CAU, il Centro di assistenza e urgenza di Langhirano. La nuova sede di via Cascinapiano 1A, già operativa da alcuni mesi nei precedenti locali dell’Assistenza pubblica, può ora contare su una struttura dedicata messa a disposizione dall’Amministrazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

